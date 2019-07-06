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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kuyumcudan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı - MERSİN İzle

Kuyumcudan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı - MERSİN İzle

- Hırsızlık anına ilişkin güvenlik kameraları görüntüleri - Mersin Emniyeti binası - Zanlının emniyetten çıkarılışı - Zanlının gazetecilerin sorularına cevap vermesi - Zanlının sevk aracına bindirilişiKuyumcudan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı - Mersin 'de, bir kuyumcudan yüzük çaldığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedilen kadın zanlı tutuklandıMERSİN (AA) - Mersin 'de, alışveriş yapma bahanesiyle girdiği kuyumcuda yüzük çaldığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedilen şüpheli tutuklandı.Merkez Akdeniz ilçesindeki kuyumcu M.İ, bir kadının, alışveriş yapma bahanesiyle iş yerine gelip piyasa değeri yaklaşık bin 500 lira olan bir yüzüğü el çabukluğuyla çaldığı iddiasıyla Mağazalar Polis Merkezi Amirliğine başvurdu.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kuyumcudaki güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi.Görüntülerde zanlının, yüzük tablasındaki birkaç yüzüğü denedikten sonra bir yüzüğü parmağına takıp, kendisininmiş gibi davrandığını tespit eden ekipler, şüphelinin benzer suçlardan adli kaydı olan G.D olduğunu belirledi.Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.G.D, bir gazetecinin hakkındaki iddialara yönelik sorusuna tepki göstererek "Çok mu merak ediyorsun, ben hırsızlık mı yapmışım, nereden biliyorsun? Cinayet işledim, bir sebebi var mı senin için? Yardım edecek misin?" ifadesini kullandı.Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Alışveriş Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

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