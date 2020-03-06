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06 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Kuyumcudan bileziği böyle çaldı, yakalanınca “borcum vardı, şeytana uydum” dedi

Kuyumcudan bileziği böyle çaldı, yakalanınca “borcum vardı, şeytana uydum” dedi

Olay anı

Adli Kontrol Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

-Şüphelinin emniyetten çıkışı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt’ta bir kuyumcudan bilezik çalan şahıs yakalandı. Hırsızlık anı kameralara yansırken, şüphelinin, “borcum vardı, şeytana uydum” dediği öğrenildi. Olay, 11 Ocak günü Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir kuyumcuya giren şahıs, tezgahta bulunan 3 bin 500 TL değerindeki bileziği alarak kaçtı. İş yeri sahibinin amcası Irak uyruklu M.A. durumu fark edince hırsızın peşinden koştu ama yetişemedi. Bunun üzerine M.A. kendisi gibi Irak uyruklu yeğeni H.A.H. (31)’yı ve polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından şüphelinin eşkalini tespit etti. Polis, eşkali belirlenen şahıs yakalamak için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu, şüpheli Hüseyin Ö. (27) 3 Mart günü Esenler’de yakalandı. Hüseyin Ö. sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. “Borcum vardı, şeytana uydum” Emniyete götürülen şüphelinin ifadesinde, bir arkadaşına yaklaşık 3 bin 500 TL bir borcu olduğunu, olay tarihinde tesadüfen geçmekte olduğu Nazım Hikmet Bulvarı’nda olayın gerçekleştiği kuyumcuyu gördüğünü ve çaresizlikten dolayı şeytana uyarak kuyumcuya girip hırsızlık yapmaya karar verdiğini” söylediği öğrenildi. Şüphelinin daha sonra Şirinevler Meydanı'nda bulunan daha önce hiç gitmediği ve sahibini tanımadığı bir kuyumcuya giderek çaldığı bileziği 3 bin 600 TL karşılığında bozdurup borcunu kapattığı belirlendi. Hüseyin Ö.’nün ifadesinin devamında çok pişman olduğunu zararı karşılamaya hazır olduğunu ifade ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Ö., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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