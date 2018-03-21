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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kuyumcudaki hırsızlık güvenlik kamerasında - MUŞ

Kuyumcudaki hırsızlık güvenlik kamerasında - MUŞ

- Kuyumcudaki güvenlik kamerası kaydı Kuyumcudaki hırsızlık güvenlik kamerasında - Muş 'ta bir kuyumcudan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan anne ve oğlu ile bir akrabaları tutuklandı - Hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildiMUŞ (AA) - Muş 'ta bir kuyumcudan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezindeki bir kuyumcudan altın bilezik çalınması üzerine polis ekipleri harekete geçti.Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelileri araçla il dışına çıkmaya çalışırken yakaladı.Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde ve araçta çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi.Diyarbakır'dan kiraladıkları araçla Muş 'a gelen şüphelilerden T.G. ve annesi N.G. ile akrabaları Y.G'nin birçok ilde hırsızlık suçundan kayıtlarının bulunduğu, T.G.'nin 12 ilde 25 hırsızlık suçundan arandığı belirlendi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Bu arada kuyumcudaki hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Ziynet Eşyası Güvenlik Kamerası Harekete Geç Hırsız Polis Ekipleri 

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