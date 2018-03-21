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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kuyumcudaki hırsızlık güvenlik kamerasına yansımıştı... Soyguncu anne ve 2 çocuğu tutuklandı

Kuyumcudaki hırsızlık güvenlik kamerasına yansımıştı... Soyguncu anne ve 2 çocuğu tutuklandı

-Güvenlik kamerası

Ziynet Eşyası Güvenlik Kamerası Kuyumcu Dükkanı Hırsız Polis Ekipleri 

--Hırsızlı

( MUŞ ) MUŞ

- Muş'taki bir kuyumcu dükkanından bilezik çalan anne ve 2 çocuğu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, 16 Mart 2018 günü Muş'ta bir iş hanındaki kuyumcudan altın bilezik çalınması olayı ile ilgili polis ekiplerince çalışma yapıldığı belirtildi. Çalışma neticesinde, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin anne ve 2 çocuğu olduğu, şüphelilerin olay sonrası bir araca binerek kaçtıkları tespit edildi. Şahıslar aynı gün Muş il çıkışında yakalanırken, üzerlerinde ve kullandıkları araçta yapılan aramalarda ise çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin tamamının geçmiş tarihlerde hırsızlık suçundan kayıtlarının olduğu, şahıslardan birinin 12 ilden toplam 25 ayrı hırsızlık suçundan firari olarak arandığı tespit edildi. Şüpheliler, 17 Mart 2018 günü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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