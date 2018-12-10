Kuyumcuda soygun girişimi kamerada

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( İSTANBUL )- Beykoz'da bir kuyumcu, dükkanını soymaya çalışan zanlıyı etkisiz hale getirdi İSTANBUL



- Beykoz'da bir kuyumcu, dükkanına giren silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirdi. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Beykoz’da bir kuyumcuda Cumartesi akşam saatlerinde yaşanan silahlı soygun girişimi güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgilere göre Sait Molla Caddesi üzerinde faaliyet gösteren kuyumcu dükkanına Pazar günü saat 19.00 sularında maskeli ve silahlı bir şahıs girdi. Elindeki silahı içeride bulunan müşteriye ve iş yeri sahibine doğrultan şahıs, vitrindeki altınları almak istedi. Ancak kuyumcuya direnen iş yeri sahibi bir anlık dalgınlığından faydalanarak üzerine atladı. Kuyumcu, yaşanan arbede sonrasında soyguncunun silahını alarak etkisiz hale getirmeyi başardı. Kuyumcuyu soymaya çalışan zanlı, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Görüntülerde iş yeri sahibinin önce elini havaya kaldırarak maskeli şahsı ikna etmeye çalıştığı görülüyor. Buna rağmen vazgeçmeyen zanlı, elindeki silahı etrafa doğrultmaya devam ediyor. İş yeri sahibi, şahsın bir anlık boşluğundan faydalanarak üzerine atılıyor. Görüntülerde yaklaşık 30 saniye süren boğuşma sonrası, maskeli şahıs iş yeri sahibi tarafından etkisiz hale getiriliyor.

