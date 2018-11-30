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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Kuyumcuda silahlı soygun girişimi: 1 yaralı - İSTANBUL

Kuyumcuda silahlı soygun girişimi: 1 yaralı - İSTANBUL

- Kuyumcu soygun girişimi güvenlik kamerası görüntüsüKuyumcuda silahlı soygun girişimi: 1 yaralı - Pendik'te kuyumcuyu soymak isteyen iki kişi, silahla iş yeri sahibini yaraladıktan sonra kaçtıİSTANBUL (AA) - Pendik'te kuyumcuyu soymak isteyen iki zanlı, iş yeri sahibini silahla yaraladı.Alınan bilgiye göre, Ertuğrul Gazi Mahallesi Kulaç Sokak'taki kuyumcuya gelen ve ellerinde pompalı tüfek bulunan 2 kişi, soygun girişiminde bulundu.Şüpheliler, soygunu engellemeye çalışan iş yeri sahibine ateş etti. Çevredeki esnafın da müdahalesiyle zanlılar, panikleyerek olay yerinden uzaklaştı.Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralanan iş yeri sahibi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Soygun Girişimi Güvenlik Kamerası Silahlı Soygun Sağlık Ekipleri Pompalı Tüfek 

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