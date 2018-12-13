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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kuyumcu soygunuyla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı - GAZİANTEP Haberi

Kuyumcu soygunuyla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı - GAZİANTEP Haberi

- Zanlıların hastaneye getirilmesi - Zanlıların sağlık kontrolünün ardından emniyet aracına bindirilmesi Gaziantep 'teki kuyumcu soygunu - Şehitkamil ilçesindeki soygunla ilgili iki zanlı yakalandıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'in Şehitkamil ilçesinde, dün bir kuyumcunun soyulmasıyla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Selimiye Mahallesi'ndeki kuyumcuyu soyduktan sonra kaçan iki zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.İş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin Y.B (28) ve N.A (23) olduğunu tespit etti.Adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan iki zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.Şüphelilerin olayda kullandığı otomobil ile çaldıkları bir miktar altın da ekiplerce ele geçirildi.Selimiye Mahallesi'nde dün bir kuyumcuya hırsızlık amacıyla giren maskeli iki şüpheliyi silahla kovalayan iş yeri sahibi, yoldan geçen bir kadını yanlışlıkla vurmuş, zanlılar ise kaçmıştı.

Hastane Kuyumcu Soygunu Akalan Güvenlik Kamerası Hırsız 

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