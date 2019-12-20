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20 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Kuyudan köpek kurtarma operasyonu

Kuyudan köpek kurtarma operasyonu

Köpeği kurtarma çalışmaları

Kurtarma Operasyonu Köpek Bild 

-İtfaiye ekiplerinden detaylar
-detay

( TEKİRDAĞ -ÖZEL)- Geceden beri kuyuda olduğu düşünülüyor TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde gece boyunca kuyuda mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucu kurtarıldı.Olay, Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesine bağlı Yanıkağıl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içinde su birikintisi olan kuyuda köpek olduğunu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirip köpeği kendi imkanları ile kurtarmaya çalıştı.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kuyuda çalışma başlatarak, kuyuya indi. Yaklaşık bir saatlik çalışma ile geceden beri kuyuda olduğu iddia edilen köpek kurtarıldı. Kurtarılan köpek yem verilerek koruma altına alındı.
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