Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kuyucuk Gölü kurudu, Kars Çayı yaban ördeklerinin yaşam alanı oldu

Kuyucuk Gölü kurudu, Kars Çayı yaban ördeklerinin yaşam alanı oldu

Kuruyan Kuyucuk Gölü'nden genel ve detay görüntüler

Yaban Ördeği Güzergah Kamera Pelikan Hayvan 

-Kars Çayı'nda yaşayan ördeklerden genel ve detaylar
-Ördeklerin yiyecek aramasından genel ve detay göüntüler
-Vatandaşın konuşması
-Kars Çayı'ndaki ördeklerden genel ve detay görüntüler

( KARS ) KARS

- Türkiye'nin 13'üncü Ramsar Alanı olan ve Afrika-Avrasya göç yolu üzerinde bulunan Kuyucuk Gölü tamamen kurumasıyla birlikte, yaban ördeklerinin yeni yaşam alanı Kars Çayı oldu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun birinci, Türkiye'nin ise 13'üncü Ramsar Alanı olarak koruma altına alınan Kuyucuk Gölü’nün kurumasıyla birlikte yaban ördekleri, angut, pelikan ve birçok su kuşu, gölü terk ederek başka yaşam alanları aramaya başladı.
Kuyucuk Gölü’nden ayrılan ördekler ise yaşam olanı olarak Kars Çayı’nı seçti. Yaban ördeklerin gelmesiyle hareketlenen Kars Çayı’nda daha önce bu kadar ördek bir arada görülmemişti. Avcılardan uzak, rahatsız edilmedikleri bölgelerde yavrularıyla birlikte yiyecek arayan yaban ördekleri kameralara yansıdı. Kars Çayı’nda ilk kez bu kadar yaban ördeğini bir arada gören vatandaşlar, Kuyucuk Gölü’nün kurumasıyla birlikte su kuşlarının Kars Çayı’na geldiğini belirttiler. Yetkililerin bölge de önlem almasını ve bölgenin kara avcılığına yasaklanmasını ifade eden vatandaşlar, “Kuyucuk Gölü’nün kurumasıyla birlikte yaban hayvanları, özellikle yaban ördekleri Kars Çayı’nı tercih etmeye başladı.
Şuanda arkamda gördüğünüz yerde binlerce yaban ördeği var. Yavrularıyla birlikte burada yaşıyorlar” dediler. Boğazköy eski yolu güzergahından geçen Kars Çayı’nda yaban ördeklerini gören vatandaşlar, ördekleri rahatsız etmeden bir süre izledi. Yaklaşık 15 kilometrelik güzergahın hemen hemen her noktasında yaban ördeği bulunuyor. İnsan ve araç trafiğinden uzak rahatsız edilmeden yüzen ördekler, hava karardıktan sonra bölgeden ayrılıyor. (IÇ-ÖB)
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı