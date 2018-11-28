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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kuvvetli yağış - ANTALYA

Kuvvetli yağış - ANTALYA

- Kızıldağ Mahallesi Çorak Mevkisi'nde bulunan derelerde oluşan taşkından görüntüler Antalya 'da kuvvetli yağışANTALYA (AA) - Manavgat'ta gece saatlerinde başlayan ve bugün aralıklarla devam eden yağmur günlük hayatı olumsuz etkiledi.Yağış nedeniyle Kızıldağ Mahallesi Çorak Mevkisi'nde bulunan 3 derede taşkın oluşurken, vatandaşlar taşkının evlere ulaşmaması için menfezde tıkanan çöpleri kendi imkanlarıyla temizledi.Taşkın nedeniyle kapanan yollar, suların çekilmesiyle yeniden trafiğe açılırken, Türkbeleni Tepesi'nde taşkın sularının taşıdığı toprak ve taş parçaları Milli Egemenlik ve Çağlayan mahallelerinde yolların ve bazı işletmelerin önlerinde birikti.Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağışlardan dolayı henüz ciddi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirterek, yarına kadar sürecek kuvvetli yağışa karşı vatandaşların uyarıldığını söyledi.

Yiğit, barajlarda su seviyesi alt düzeyde olduğu için ırmakta da taşkının söz konusu olmadığını ifade etti.

Muhabir 

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