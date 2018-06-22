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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Kuvvetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi - ESKİŞEHİR

Kuvvetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi - ESKİŞEHİR

- Eskişehir 'de sağanak - Sağanak yağmur altında ilerleyen trafikten görüntüler - Vatandaşlardan detaylar Eskişehir 'de sağanak - Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşan şiddetli yağışta, bazı ev ve iş yerlerinin alt katlarını da su bastıESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 'de kuvvetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.Kentte öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler zor anlar yaşadı.Yağışa hazırlıksız yakalananlar yakınlarındaki iş yerlerine sığındı. Vatandaşlar, su birikintilerinin üzerinden atlayarak geçmeye çalıştı.Yağış nedeniyle ev ve iş yerlerinin bodrum katları su içinde kalanlar kendi imkanları ile yağmur sularını tahliye ederken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri de vidanjör yardımıyla tıkanan rögarları açtı.Yağış nedeniyle trafikteki aksamalar polis ekiplerinin çalışmasıyla giderilmeye çalışıldı.

Polis Akalan Şiddetli Yağış Polis Ekipleri 

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