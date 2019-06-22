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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi - SİVAS

Kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi - SİVAS

- Yollarda oluşan su birikintisinden detaylar - Vatandaşların su tahliye çalışmalarından detaylar Sivas 'ta kuvvetli sağanakSİVAS (AA) - Sivas 'ta kuvvetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.Akşam saatlerde etkisini gösteren gök gürültülü sağanak ve dolu, zaman zaman şiddetini artırdı.Aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı.Dolu ve sağanak sebebiyle bazı sürücüler araçlarıyla yolda ilerlemekte güçlük çekti.Sağanak nedeniyle Kepenek Caddesi'nde yollarda su birikintileri oluştu. Bazı esnaflar iş yerlerinin önündeki tıkanan mazgalları açmaya çalıştı.Öte yandan sağanak ilçelerde de yaşamı olumsuz etkiledi.Hafik ilçesinde yaklaşık 40 dakika süren sağanağın ardından bazı yollarda su birikintisi oluştu.

Akalan 

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