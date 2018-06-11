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11 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kuvvetli sağanak - AYDIN

Kuvvetli sağanak - AYDIN

- Nazilli'den suyun içinde kalan otomobil - Söke'de devrilen ağaçlar Aydın 'da kuvvetli sağanak - Nazilli'de bazı ev ve iş yerlerini su bastı, Söke'de araçların üzerine ağaç devrildiAYDIN (AA) - Aydın 'ın Nazilli ve Söke ilçesinde kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.Nazilli'de akşam başlayan kuvvetli sağanak dolayısıyla bazı ev ve iş yerlerini su bastı.Albay İbrahim Karaoğlan Caddesi, 75. Yıl Bulvarı, Hürriyet Caddesi ve Alparslan Türkeş Bulvarı'nda bulunan demiryolu alt geçitlerinde su birikintisi oluştu.Alt geçitlerde birçok araç su su içinde kaldı, bir minibüsün içerisindeki 3 kişi ekiplerce kurtarıldı.Yeni Mahalle'de evlerini su basan vatandaşlar belediye ekiplerine tepki gösterdi.Evi su altında kalan vatandaşlardan Dilek Ekinci, "Büyükşehir Belediyesi ne iş yapıyor. Defalarca söyledik, buradaki altyapı sistemini düzeltmediler. Anca oy istemeye gelirler." dedi.
Söke ilçesinde sağanakla etkili olan rüzgar, Konak Mahallesi Aydın Caddesi'ndeki bazı ağaçların devrilmesine neden oldu. Araçların üzerine devrilen ağaçlar itfaiye ekiplerince kaldırıldı.

Oğlan 

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