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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi - ZONGULDAK

Kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi - ZONGULDAK

- Çatılardan ve düşen malzemelerden detaylar - Kopan ağacın dalından detaylar - Kent merkezinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir evin çatısı uçtuZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ta kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.Sabah saatlerinde başlayan ve yaklaşık yarım saat süren kuvvetli rüzgar nedeniyle On Temmuz Mahallesi Mevlana Caddesi'nde bir evin çatısı uçtu.Kuvvetli rüzgarın etkisiyle çatıdan düşen malzemeler başka binalara zarar verirken, sac ve tahta parçaları etrafa yayıldı.Mithatpaşa Mahallesi Aziziye Caddesi'nde bir ağacın kopan dalı ise park halindeki otomobilin üzerine düştü. Araçta hasar meydana geldi.Etrafı saçılan çatı ve ağaç parçaları vatandaşlarca temizlendi.

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