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24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kuvvetli rüzgar nedeniyle duvar çöktü araçlar hurdaya döndü

Kuvvetli rüzgar nedeniyle duvar çöktü araçlar hurdaya döndü

Yıkılan duvar

Hastane 

-Hasar gören araçlar
-Röportaj
-Yıldızeli hastane çatısının uçması
-Okulun çatısının uçması

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ta kuvvetli rüzgarın nedeni ile çöken duvar dört aracı hurdaya çevirdi. Sivas’ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Hızı saatte 40 kilo metreye ulaşan rüzgarın etkisi ile 4 Eylül Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir iş yerinin 2. Katındaki duvar çöktü. Park halindeki araçların üzerine yıkılan duvar, dört aracı hurdaya dönüştürdü. Öte yardan kuvvetli rüzgar Sivas’ın Yıldızeli İlçesi’nde de hasara yol açtı. Çok sayıda çatının hasar gördüğü ilçede, yapımı deva etmekte olan Devlet Hastanesi ve bir okulun çatıları da uçtu. Rüzgarın nedeni ile meydana gelen olaylarda yaralanan olmadı.
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