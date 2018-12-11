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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Kuvvetli rüzgar çatı uçurdu - ERZURUM

Kuvvetli rüzgar çatı uçurdu - ERZURUM

- Kuvvetli rüzgar çatı uçurdu - Kuvvetli rüzgardan detay görüntülerDoğu Anadolu'da kuvvetli rüzgar ve tipi uyarısıERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde, kuvvetli rüzgar ve tipi beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın çok bulutlu, aralıklarla yağışlı geçmesi beklenen bölgede, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.Rüzgarın, güney yönlerden yer yer kuvvetli eseceği bölgede, Erzurum , Kars, Ağrı ve Ardahan çevresinde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 4, Ağrı, Iğdır ve Erzurum 'da 2, Ardahan'da 1, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 3 derece ölçüldü.Günün beklenen en yüksek sıcaklığı ise Iğdır'da 9, Erzincan'da 7, Ağrı'da 5, Erzurum 'da 4 ve Kars'ta 4, Ardahan'da 3 derece olacak.Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları, Erzurum Palandöken'de 32, Kars Sarıkamış'ta 29, Erzincan Ergan'da 21 santimetre ölçüldü.Yetkililer, bölgede gün içinde kuvvetli esmesi beklenen rüzgar ve yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Gard Hava Sıcaklığı Bild Gesi 

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