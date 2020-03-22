Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
- Kuveyt'te Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı Yürürlüğe Girdi

- Kuveyt'te Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı Yürürlüğe Girdi

-Kuveyt boş sokaklar

Sokağa Çıkma Yasağı 

--Polis ekibi
--Detay

(KUVEYT) - Kuveyt'te kısmi sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girdi KUVEYT

- Kuveyt'te korona virüs nedeni ile alınan kısmi sokağa çıkma yasağı kararı yürürlüğe girdi. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını, birçok ülkede hayatı durma noktasına getirdi. Kuveyt, korona virüs nedeni ile önlemleri arttırmaya devam ediyor. Kuveyt makamları korona virüs önlemleri kapsamında kısmi sokağa çıkma yasağı ilan ederken, resmi kurumlara verdiği tatili iki hafta daha uzatma kararı aldı. Kuveyt yerel saati ile 17.00 ile 04.00 arasında alınan kısmi sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girmesinin ardından ülkede hayat durma noktasına geldi. Polis ekipleri sokaklarda devriye atarak, yasağın uygulanmasına destek veriyor. Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah Al-Sanad, yaptığı açıklamada korona virüs vakalarının son 24 saatte 12 kişi artarak 188'e ulaştığını açıkladı.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Yunanistandan FETÖcüye Kıyak, Göçmene DayakYunanistandan FETÖcüye Kıyak, Göçmene Dayak
Akın Akın Göç EdiyorlarAkın Akın Göç Ediyorlar
Tarihi Zirveden Dikkat Çeken KarelerTarihi Zirveden Dikkat Çeken Kareler
İnşaat Halindeki 7 Katlı Bina Çöktü: 36 Ölüİnşaat Halindeki 7 Katlı Bina Çöktü: 36 Ölü
Fransada Emeklilik Reformuna Karşı Grev Ve Protestolar BaşladıFransada Emeklilik Reformuna Karşı Grev Ve Protestolar Başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londrada Coşku İle KarşılandıCumhurbaşkanı Erdoğan, Londrada Coşku İle Karşılandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı