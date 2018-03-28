Kütüphaneler Haftası - ŞIRNAK

- Kütüphaneler Haftası - Kütüphanede kitap okuyan çocuklar - Kitapları inceleyen vatandaşlar - İl Halk Kütüphanesi Müdür Vekili Ramazan Acar'ın konuşmasıKütüphaneler Haftası - Diyarbakır, Şırnak ve Bingöl'de Kütüphaneler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendiDİYARBAKIR/ŞIRNAK (AA) - Diyarbakır, Şırnak ve Bingöl'de Kütüphaneler Haftası kapsamında etkinlikler gerçekleştirildi. Diyarbakır Merkez Yenişehir ilçesindeki Anıt Park'ta "Diyarbakır Okuyor Okumak Özgürlüktür Kitabını Al Meydana Gel" temasıyla yapılan etkinliğe katılan öğrenciler açık havada kitap okudu.İl Halk Kütüphanesi Müdür Vekili Nurettin Karahan, farkındalık oluşturmak için açık havada kitap okuma programı düzenlediklerini kaydederek, "Diyarbakır, kitap okumayla çok haşir neşir bir memleket. İl Halk Kütüphanemizde Türkiye’de ortalamanın üstünde ödünç kitap alınıyor." dedi. Etkinliğe katılan öğrencilerden İbrahim Berat Kaplan, duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Okuldan çıkan çocuklar da bizi görüp kitap okumak isteyebilir. Açık havada okumak daha güzel oluyor. Kitap okumayı seviyorum çünkü hoşuma gidiyor. Kendimi ayrı bir dünyadaymış gibi hissediyorum." ifadelerini kullandı.Öğrenci Meryem Güloğlu da açık havada kitap okumanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak, "Çok güzel bir etkinlik. Böyle etkinliklerle insanlar kitap okuma alışkanlığı kazanabilir. Açık alanda kitap okuduğumuzda temiz oksijeni içimize çekip, sevdiğimiz karakterlerin dünyalarına giriyoruz. Yeşilliğin arasında kitap okumayı hep hayal ediyordum." diye konuştu. - Şırnak Şırnak 'ta Atatürk Mahallesi Sanat Sokağı’nda "Okumak geleceğimizi değiştirir" temasıyla açık alanda kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi. İl Halk Kütüphanesi Müdür Vekili Ramazan Acar, amaçlarının gençlere kitap okuma sevgisi aşılamak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:"İnsanların görebileceği yerde çocuklarımızı da getirerek İl Halk Kütüphanesiyle birlikte kitap okuma etkinliğimizi yapıyoruz. Yaklaşık 5 bin kitap getirdik, vatandaşlar alıp okudular. Günün önemine binaen katılım gösteren vatandaşlara çeşitli materyaller hediye ettik. 5 yaşındaki ana sınıfı öğrencilerimiz de vardı, 65 yaşındaki dedelerimiz de geldi."Etkinliğe katılan vatandaşlardan Emin Tatar, toplumun her kesiminin okuması gerektiğini belirterek, "Öncelikle evimizden başlayarak arkadaşlarımıza, dostlarımıza okumaya teşvik etmemiz gerekiyor. Kahvelerde oyun oynayacaklarına, kütüphanelere gidip kitap okusunlar. " dedi. - BingölBingöl İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğünce, özel bir okulda kitap okuma etkinliği düzenlendi. İl Halk Kütüphanesi görevlisi Derya Tunç, kütüphanenin çalışmaları hakkında bilgi verdi, sıra dışı kitap okuyucularının hikayelerinin yer aldığı film izlettirildi.Programda ayrıca öğrenci, öğretmen ve veliler 20 dakika kitap okudu.