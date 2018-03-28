Kütüphaneler Haftası etkinliği - DİYARBAKIR Haberi

- Parkta kitap okuyan öğrencilerden detaylar - İl Halk Kütüphanesi Müdür Vekili Nurettin Karahan'nın açıklamaları - Öğrencilerden İbrahim Berat Kaplan ve Meryem Güloğlu'nun açıklamalarıKütüphaneler HaftasıDİYARBAKIR (AA) - Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında Merkez Yenişehir ilçesindeki Anıt Park'ta " Diyarbakır Okuyor Okumak Özgürlüktür Kitabını Al Meydana Gel" temasıyla yapılan etkinliği katılan öğrenciler açık havada kitap okudu.İl Halk Kütüphanesi Müdür Vekili Nurettin Karahan, farkındalık oluşturmak için açık havada kitap okuma programı düzenlediklerini kaydederek, " Diyarbakır , kitap okumayla çok haşir neşir bir memleket. İl Halk Kütüphanemizde Türkiye’de ortalamanın üstünde ödünç kitap alınıyor." dedi. Etkinliği katılan öğrencilerden İbrahim Berat Kaplan, etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Okuldan çıkan çocuklarda bizi görüp kitap okumak isteyebilir. Açık hava da okumak daha güzel oluyor. Kitap okumayı seviyorum çünkü hoşuma gidiyor. Kendimi ayrı bir dünyadaymış gibi hissediyorum." ifadelerini kullandı.Öğrencilerden Meryem Güloğlu da açık havada kitap okumanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Çok güzel bir etkinlik. Böyle etkinliklerle insanlar kitap okuma alışkanlığı kazanabilir. Açık alanda kitap okuduğumuzda temiz oksijeni içimize çekip, sevdiğimiz karakterlerin dünyalarına giriyoruz. Yeşilliğin arasında kitap okumayı hep hayal ediyordum." dedi