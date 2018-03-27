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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Kütüphane Haftası'nda maskelerle dikkat çekmeye çalıştılar

Kütüphane Haftası'nda maskelerle dikkat çekmeye çalıştılar

Yüzlerine maske takmış öğrenciler

Kitap Okuma Kütüphane Yan Etki Osmanpaşa Öğrenciler 

-Öğrenci röportajları
-Vatandaş röportajları
-Yürüyüşten detaylar

( TOKAT ) TOKAT

- Yurt genelinde bu yıl 26 Mart-1 Nisan tarihleri arasında kutlanan Kütüphane Haftası'nı '100 Temel Eser'de imzası bulunan yazarların maskeleriyle kutlayan Tokatlı öğrenciler, kent sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu. Tokat'ta kent merkezinde bulunan 26 Haziran Ortaokulu öğrencileri bu yıl 26 Mart ile 1 Nisan tarihleri arasında kutlanan Kütüphane Haftası'na özel bir etkinlik gerçekleştirdi. Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan etkinlikte öğrenciler, yüzlerine Türk Edebiyatına '100 Temel Eser' olarak geçmiş kitapların yazarlarının maskelerini taktılar. Yüzlerindeki Nasreddin Hoca, Dede Korkut, Cengiz Aymatov, Yavuz Bahadıroğlu gibi ünlü isimlerin maskeleriyle Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde yürüyen gençler renkli görüntüler oluşturdu. Okul Müdürü Bekir Hüseyin Çevik, yaptıkları etkinlikte esas amacın farkındalığı da farklı kılmak olması nedeniyle böyle bir çalışma yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Düzenlenen etkinliği organize eden 26 Haziran Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Serkan Mevlüt Taşkın, başlıca amaçlarının arasında vatandaşları Halk Kütüphanelerine çekmek olduğunu ifade ederek; "Yazarlarımızın maskelerini takalım dedik. Bazıları hala hayatta, bazıları hayatını kaybetmiş durumda. Bu maskeleri seçerken de özellikle en çok okunan, en çok bilinen ve '100 Temel Eser'de adı geçmiş, önemli eserlere imza atım kişileri seçmeye çalıştık" şeklinde konuştu.
Yapılan etkinliği takip eden vatandaşlardan Fatma Esin Tuna, Halk Kütüphanelerinin halktan uzak kaldığına dikkat çekerek, kütüphanelerin güzel faaliyetler ve etkinliklerle hareketlenmeleri gerektiğini belirtti.
Yüzünde Yavuz Bahadıroğlu'nun maskesini taşıyan 6'ncı sınıf öğrencisi Ensar Oda, düzenlenen etkinlikten dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, kitap okumayı çok sevdiğini ifade etti.
(DEE-UY-
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