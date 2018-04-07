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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kütükten çıkan yavru sincapları evladı gibi besliyor

Kütükten çıkan yavru sincapları evladı gibi besliyor

Sincapları biberon ile beslemesi

Sağlık Taraması Kabil Hayvan Irak 

-Sincapların sevilmesi
-Hayvan sever ile röp.
-Sincaplaradan detaylar

( ADIYAMAN )- Yavru sincapları biberon ile besliyor ADIYAMAN

- Adıyaman’ın Kahta ilçesinde ağaç kütüklerinde çıkan yavru sincaplara hayvan sever vatandaş sahip çıktı. Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı bir köyde vatandaşlar yakacak ihtiyaçlarını karşılamak için ağaç kesti. Kesilen ağaçların arasında 2 tane yavru sincabı gören köyde ikamet eden bir vatandaş, sincapları ilçe merkezine getirdi. İlçeye getirdiği sincapları hayvan sever Mahmut Çoban’a teslim etti. Sincapları sahiplenen Çoban, yavru hayvanları veterinerliğe götürüp, sağlık taramasından geçirerek ihtiyaçlarını giderdi. Yavru sincapları biberon ile besleyen Mahmut Çoban, sincapları kendi evladı gibi besliyor. Sincapların sağlığına kavuşması ve dişlerinin de güçlendikten sonra doğaya bırakacağını belirten Mahmut Çoban, “Sincapları içerisinde ceviz, fındık ve çeşitli meyvelerin karışımıyla oluşan bir ezmeyle besliyorum. Veteriner hekimin eşliğinde bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Gerek mamalarını gerekse cevizlerini ben karşılıyorum. Sağlık durumları şuan iyi durumda. Tam iyileştiklerinde doğaya bırakarak 2 tane bahçıvan kazandırmış olacağız. Sincap yavruları köyde kesilmiş ağaç kütüklerinin içinde şehir merkezine geldi. İlçe merkezinde sincapları gören arkadaşım, daha önce sincapları beslediğimi bilmesi ve daha iyi bakabileceğimi düşünmesinden dolayı bana getirdi. Sincapları 3 ay kadar daha besleyeceğim. Biraz büyüyüp dişleri de güçlenince doğaya bırakacağım” diye konuştu.
(HT-LO-Y)
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