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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Kutsal topraklarda 17 Türk hacı adayı vefat etti - MEKKE

Kutsal topraklarda 17 Türk hacı adayı vefat etti - MEKKE

- Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan - İlk kafilenin yola çıktığı 5 Temmuz’dan bu yana kutsal topraklarda 17 Türk hacı adayı hayatını kaybettiMEKKE (AA) - Türkiye'den ilk kafilenin yola çıktığı 5 Temmuz’dan beri kutsal topraklarda 17 hacı adayı vefat etti.Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye’den ilk kafilenin kutsal topraklara geldiği 5 Temmuz’dan bu yana 17 Türk hacı adayının hayatını kaybettiğini söyledi.

Bircan, vefatlara kalp krizi, trafik kazası, doğal iklim şartları, zatürre ve yaşlılığa bağlı hastalıkların neden olduğunu belirtti.

Hastalık Kutsal Topraklar Trafik Kazası Kutsal Toprak Kalp Krizi 

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