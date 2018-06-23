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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kutsal topraklara ulaşabilmek için Malezya’dan bisikletle yola çıktı İzle

Kutsal topraklara ulaşabilmek için Malezya’dan bisikletle yola çıktı İzle

Malezyalı ile Röportaj detay

( KASTAMONU )-Binlerce kilometre pedal çeviren Abdullah Adly, Kastamonu’ya ulaştı KASTAMONU

Kutsal Topraklar Kutsal Toprak Hac İbadeti Başkent Peygamber 


- Malezya’nı başkenti Kuala Lumpur’da yaşayan 44 yaşındaki Abdullah Adly, hac ibadetini yerine getirebilmek için bisikletle çıktığı 7 bin kilometrelik yolculukta Kastamo’nun Tosya ilçesine ulaştı. Adly, yolculuğunu tamamlayabilmek için Müslümanlardan dua etmelerini istedi. Hac ibadetini yerine getirebilmek için Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’dan yola çıkan 44 yaşındaki Abdullah Adly, ilginç bir ulaşım yöntemi seçti. 7 bin kilometrelik mesafede bulunan kutsal topraklara ulaşabilmek için bisikletle yola çıkan ve binlerce kilometrelik yolu pedal çevirerek geride bırakan Malezyalı Abdullah Adly, Kastamonu’nun Tosya ilçesine ulaştı. Tosya’da bir süre mola veren Abdullah Adly, 7 bin kilometrelik yolu pedalla aştığını söyledi.

Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’e yakın bir bölgede ikamet ettiğini anlatan Abdullah Adly, Medinei Münevvere’yi ziyaret etmek için 7 bin kilometrelik mesafeden bisiklet ile pedal çevirerek yola çıktığını belirterek, “Binlerce kilometrelik yolu bisiklet pedalı çevirerek geldim. Türkiye’den sonra İran ve Kuveyt’ten Suudi Arabistan topraklarına gitmeyi istiyorum. Bu yolculukta tüm Müslümanlardan dua istiyorum. Ben de Hacca gittiğim zaman onlara dua edeceğim. Her Müslüman kardeşimden peygamberimize selam götürüyorum" dedi.
(SDA-GY
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