Kutsal emanetler yola çıktı

-gösterilerden detay görüntüler

-Vali Orhan Tavlı'nın konuşması

-yürüyüşten görüntüler

-kutsal emanetlerin atletlere teslim edilmesinden görüntü ve atletlerin yola çıkmasından görüntü



( ÇANAKKALE )- Zafer Haftası kutlamaları halk yürüyüşü ile başladı ÇANAKKALE



- Çanakkale Deniz Zaferinin 104. yıl dönümü ve Zafer Haftası kutlamaları başladı.

Çimenlik Kalesi'nde düzenlenen törende, Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak ve deniz suyu ile Türk bayrağından oluşan kutsal emanetler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a götürülmek üzere Çanakkaleli atletlere teslim edildi. Törene Vali Orhan Tavlı, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, askerler, muharip gaziler ve öğrenciler katıldı.

Vali Tavlı, "Böylesine anlamlı bir günde Çanakkale destanının yazıldığı, Çanakkale ruhunun doğduğu bu topraklarda şanlı tarihimizin zaferlerini kutlamanın ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anmanın manevi onurunu sizlerle birlikte paylaşmaktan gurur duyuyorum. Çanakkale zaferi, tarih boyunca bağımsızlık, hürriyet ve vatan sevgisi uğruna savaşmaktan asla çekinmeyen Türk milletinin sarsılmaz birlik ve beraberliğinin en güçlü nişânesi, tarihten silinmek istenen bir milletin bütün imkansızlıklara rağmen vatanını korumak için verdiği milli mücadelenin büyük destanıdır" dedi.

Konuşmaların ardından yürüyüş yapıldı. Törene katılanlar, mehter eşliğinde Çanakkale Valiliği önüne kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında Türk Hava Kurumu Motorlu Yamaç Paraşütü Gösteri Ekibi kordon boyu üzerinde bir gösteri sundu. Çanakkale Valiliği önünde, Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak ve deniz suyu ile Türk bayrağından oluşan emanetler, Vali Orhan Tavlı tarafından atletler Nihan Akaman ve Aşkın Sadi Aşkın’a teslim edildi. Ardından atletler yola çıktı. Kutsal emanetler sırayla Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Eskişehir ve Ankara il sınırlarından geçirilecek. Her ilin atletlerince taşınacak olan kutsal emanetler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim edilecek.

