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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kütahyalı ressamlar, Domaniç'in tarihi, turistik ve doğal alanları resmederek tanıtacak

Kütahyalı ressamlar, Domaniç'in tarihi, turistik ve doğal alanları resmederek tanıtacak

Domaniç'in Tarihi ve Turistik Mekanları Ziyaret

Ressam Naat 

-Sanatçıları bilgilendirmesi
-Kütahya Kültür Ve Sanat Derneği Başkanı Bayram Yıldız'ın Konuşması

( KÜTAHYA -HD) KÜTAHYA

- Kütahyalı ressamlar, Domaniç ilçesindeki önemli tarihi, turistik ve doğal alanları resmederek tanıtacak. Kütahya Kültür ve Sanat Derneği (KÜSAD) Başkanı Bayram Yıldız, yaptığı açıklamada, Domaniç'in tarihi ve doğal güzelliklere sahip olduğunu ve görülmesi gereken bir yer olduğunu söyledi.

Dernek olarak Kütahya'nın güzelliklerinin tanıtılmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını belirten Yıldız, "Domaniç'i tanıtmak, değerlerini ortaya çıkarmak amacıyla bir program yaptık. Bu bölgedeki doğal tabiat ve tarihi zenginliklerini gezdik, inceledik ve araştırdık. Bu araştırmamız sonucunda Domaniç ilçemizin tamamen kendi kalıbında, kendi içinde kısır bir döngüde olduğu, fazla açılamadığı ve tanıtımının gerekli şekilde yapılamadığını kanaatimiz uyandı. Her türlü materyalleri topladık, araştırmalarımızı yaptık. Önümüzdeki süreçte Domaniç'i tanıtabilmek adına yaptığımız eserleri toplumla paylaşacağız. Domaniç'i Türkiye'nin göz bebeği yapmak temel hedefimiz olacak" diye konuştu.
Başkan Yıldız, Güney Köyü Mesire Alanı, Berçin Gözetleme Kulesi, Hayme Ana Türbesi, Sarıkız Mesire Alanı, Mızık Çamı ve Domaniç Dağları'nı tuval ve yağlı boyalar ile tablo haline getirip sergileyeceklerini sözlerine ekledi. (Tİ-EFE)
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