Kütahyalı garson Metin Gitmez, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya benzerliği ile dikkatleri üzerinde çekiyor

-Metin Gitmez ile röporaj

-Müşteriler ile röportaj



( KÜTAHYA -ÖZEL) KÜTAHYA



- Kütahya’da bir restoranda garson olarak çalışan Metin Gitmez, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya benzerliği ile dikkatleri üzerinde çekiyor. Gitmez'i ilk defa karşılarında gören bazı vatandaşlar kendisine,"Bakanım bir fotoğraf çektirebilir miyiz?" diyor. Her geçen gün şehirde popülerliği artan Gitmez, müşterin kendisini gördüğünde büyük bir şaşkınlık yaşadıkları ve fotoğraf istekleri yüzünden işini yapamaz hale geldiğini söylüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya benzerliğinin ilk Eskişehirli müşterilerinin fark ettiğini ve son 2 yıldır da bu benzerliği fark edenlerin arttığını söyleyen Gitmez, “İlk gelenler beni görünce çok şaşırıyorlar. 'Çok benziyor, acaba İçişleri Bakanı Süleyman Soylu mu?' diye düşündükten sonra sohbet ederken fotoğraf çektiriyorlar. Geçtiğimiz günlerde Başbakan Binali Yıldırım'ın korumaları geldiler. Masaya hizmet ederken benim Bakan Boylu olduğumu sandılar, 'abi sen gelme her geldiğinde bakan' diye ayağa kalkıyoruz dediler. Özellikle son birkaç aydır bu benzerliğin olduğunu söyleyenler oldukça çok” diye konuştu.

Restorandaki müşteriler, Metin Gitmez’i ilk gördüklerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olduğunu sandıklarını ifade ettiler. Bazı müşteriler ise, Metin Gitmez’i görünce kamera şakası olduğunu zannettiklerini dile getirdiler.

