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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Kütahyalı avukatlar koro kurup konser verdi

Kütahyalı avukatlar koro kurup konser verdi

Baro başkanı Ahmet Atam'ın konuşması

General İsaf Forma Şili 

-Konserden detay görüntüler

( KÜTAHYA -ÖZEL-HD) KÜTAHYA

- Kütahya Barosu avukatlarından oluşan Türk Halk Müziği Korosu, davetlilere konser verdi. Şef Erhan Bozkurt yönetiminde sahneye çıkan 30 kişilik Türk Halk Müziği Korosu, özellikle solo performanslar kulakların pasını silerken enstrümantal performanslar ise büyük alkış aldı. Misafir sanatçılar Hamdi Erol ve Erhan Uslu söyledikleri türküler ile gecede müzik ziyafeti verdi. Hezar Dinari Kültür Merkezinde düzenlenen geceye Vali Ahmet Hamdi Nayir, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Bülent Tatkan, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Bilici, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, Baro Başkanı Ahmet Atam, İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, protokol üyelerinin eşleri, ilçe kaymakamları, STK Temsilcileri, bazı daire müdürleri, avukatlar ve davetliler katıldı.
Kütahya Baro Başkanı Ahmet Atam, konser dolayısıyla meslektaşlarına teşekkür etti.
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