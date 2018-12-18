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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi uluslararası üniversiteler arasına girdi Haberi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi uluslararası üniversiteler arasına girdi Haberi

Üniversiteden drone ve detaylar

Öğretim Görevlisi Yurt Dışı Uluslararası Mühendislik Öğrenciler 

-Dpü Dış ilişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Oktay Şahbaz ile röportaj

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Arjantin’den Avustralya’ya kadar dünyanın dört bir tarafından eğitim için öğrenciler, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ni (DPÜ) seçiyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından Arjantin’den Avustralya’ya, Ukrayna’dan Güney Afrika’ya kadar onlarca ülkede yapılan üniversiteler arası anlaşmalar ile öğrenci ve öğretim görevlisi değişimleri, Dumlupınar Üniversitesini dünya öğrencilerinin ilk tercihleri arasına soktu. Son olarak dünya genelinde en çok konuşulan dillerde üniversite tanıtımı için 6 dilde katalog hazırlandı. Şuanda Dumlupınar Üniversitesi bünyesinde binin üzerinde uluslararası öğrenci olduğunu söyleyen Dış İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Oktay Şahbaz, “Şuanda üniversitemiz bünyesinde binin üzerinde uluslararası öğrencimiz var. Bu öğrenciler çok farklı coğrafyalardan geldiler. Şuanda Avrupalılar var, İspanyollar var özellikle. Japonya’dan 2 öğrencimiz var, mühendislik fakültesinde araştırmalar yapıyorlar. Geçtiğimiz yıl Kolombiya'dan 2 öğrencimiz vardı. Çin’den, Kazakistan’dan öğrencilerimiz oluyor. Hatta şuanda Güney Afrika’dan 1 öğrencimiz Dumlupınar Üniversitesinde eğitim alıyor” diye konuştu.
Öğrenci değişimleri ile Türk öğrencilerin de yurt dışındaki üniversitelerde eğitim aldığını ifade eden Doç. Dr. Şahbaz, “Önümüzdeki süreçte iki akademisyenimiz sağlanan fonlar ve anlaşmalar sayesinde Avustralya Newcastle'e gidecek. Arjantin ve Brezilya’ya hareketliliklerimiz olacak. Sao Poulo Üniversitesine öğrenci ve öğretim görevlisi göndereceğiz. Ukrayna ile ilişkileri en iyi üniversitelerden birisiyiz. Fon olarak en büyük üniversiteyiz. Bu şunu gösteriyor ki biz Mühendislikten Fen Edebiyata, İdari Bilimlerden Güzel Sanatlara kadar birçok fakülteden öğrencimize bu imkanları sağlıyoruz. Şuanda Cezayir ve Fas’a çağrıdayız. Bu öğrencilerimiz farklı kültürler içerisinde farklı bilimsel bilgileri edinme fırsatı buluyorlar. Hem şehrimizin hem de ülkemizin tanıtımını yapıyorlar. Başvurduğumuz fonlarda Ukrayna’da birinci üniversiteyiz. Avustralya, Brezilya, Arjantin’den fon alan tek üniversiteyiz” dedi.
Doç. Dr. Şahbaz, “Biz uluslararası bir üniversite haline gelmemizin ardından kendimiz daha iyi tanıtımı yapabilmemiz için 6 dilde katalog hazırladık. Bu katoloğumuz dünyada en çok konuşulan dillerden olan Almanya, İngilizce, Fransızca, Rusça, İspanyolca, Arapça’da kullandık. Biz bir dönem önce şunu söylüyorduk. Kütahya Dumlupınar Üniversitesine gelen bir öğrenci ya da öğretim görevlisi uluslararası üniversitelerde araştırma yapabiliyor. Şuanda bizim personelimiz Avustralya’da eğitim alabiliyor. Ukrayna, Çin ve Avrupa’dan da Erasmus+ kapsamında da öğrenci hareketliliğimiz zaten çok sık gerçekleştiriyoruz. Biz Dumlupınar Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü birimi olarak ekip arkadaşlarımız ile birlikte yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Şuanda Türkiye’de uluslararası üniversitelerde fon alan tek üniversiteyiz” şeklinde konuştu.

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