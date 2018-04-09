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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kütahya'dan savaş mağduru Suriyeli çocuklara örgü bebek

Kütahya'dan savaş mağduru Suriyeli çocuklara örgü bebek

Bez bebekler.

Bebek Misyon Mülteci 

-Vakıf üyesi kadınlar.
-Saliha Güngör'ün açıklaması

( KÜTAHYA -HD) KÜTAHYA

- Ensar Vakfı Kütahya Şubesi Hanımlar Komisyonu tarafından başlatılan 'Gülümseten Emek' projesi kapsamında, Suriyeli çocuklara gönderilmek üzere el emeği örgü bebekler hazırlandılar. Genç Ensar Hanımlar Komisyonu Başkanı Saliha Güngör, yaptığı açıklamada, projenin, Suriyeli mülteci çocuklara umut olabilmek ve oradaki çocukların sahipsiz olmadıklarını gösterebilmek amacıyla başlatıldığını dile getirdi. Projeye, Kütahya Şubesi olarak katkı vermek istediklerini ve Genç Ensar Hanımlar Komisyonu olarak yaklaşık 2 ay süren çalışmalar neticesinde el emeği bebekler ürettiklerini ifade eden Saliha Güngör, "Projede asıl olanın el emeği olması projeyi daha da anlamlı kılıyor. Örgü bebekler, 23 Nisan çocuk Bayramı'nda çocukların yüzünü gülümsetecek. Bizler Genç Ensar'lar olarak hanımlar komisyonumuzla bu projeyi yürütürken, her cuma günü toplandık ve gönüllülük esasıyla çalıştık. Mülteci kamplarında binlerce çocuğun yaşadığı biliniyor. Bu sayıya ulaşmamız çok zor ama bizler gönlümüzü vererek elimizden geldiğince bu projeyle katkı sağlamaya çalıştık" diye konuştu.
Hazırlanan yaklaşık 100 bebeğin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Suriyeli çocukların eline ulaşacağını belirten Güngör, projede emeği geçenlere teşekkür etti.
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