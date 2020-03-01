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01 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Kütahya'da yolcu treninin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Kütahya'da yolcu treninin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Tren.

Hastane Yolcu Treni Makinist Yaşlı Adam Sağlık Ekipleri 

-Ceset.
-Görevliler.
-Olayı gören vatandaşın açıklaması.

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya'da yolcu treninin çarptığı yaşlı adam, olay yerinde hayatını kaybetti. Edinilen bölgiye göre, makinist S.D. idaresinde Kütahya-Tavşanlı seferini yapmakta olan yolcu treni, Gaybi Efendi Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki demir yolundan geçen 74 yaşındaki Fethi Yeşil'e çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yeşil'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olayı gördüğü tanığı bir vatandaş, "Makinist defalarca siren çaldı. Ancak ikazlar fayda etmedi" diye konuştu.
Kaza nedeniyle demir yolu yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kalırken, Yeşil'in naaşı hastane morguna götürüldü. (EFE-)
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