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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kütahya'da yaşanan hortum kamerada

Kütahya'da yaşanan hortum kamerada

güvenlik kamerası

Kamera Güvenlik Kamerası Şiddetli Rüzgar 

-hortum anı

( KÜTAHYA )Kütahya'da şiddetli rüzgar ve hortum hasara yol açtı - Emet'te yaşanan hortum güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi KÜTAHYA

- Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan şiddetli rüzgar ve hortum, bazı iş yerlerinde hasara yol açtı. Hortum güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Kütahya'nın Emet ilçesinde şiddetli rüzgar ve hortum vatandaşların tedirgin olmasına neden oldu. Şiddetli rüzgar ve hortum bazı iş yerlerinde hasara neden olurken kısa süreli hortum ise panik yaşanmasına neden oldu. Emet Belediyesi Engelsiz Yaşam Parkı'nda işletmeci olan Süleyman Us, çıkan rüzgar ve oluşan hortum nedeniyle çadırların kırıldığını, masa ve sandalyelerin havada uçuştuğunu söyledi.

Us, yaşanan olayı anlatırken, "Ne odluğunu anlayamadık. Yaşanan kısa süreli hortum parkımızı biranda dağıttı.
Eşim ve ailemle çalıştığımız parkta kısa süreli bir panik yaşadık. Sandalye ve çadırların havada uçuştuğunu gördük“ dedi.
Park işletmesinde yaşanan hortum ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
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