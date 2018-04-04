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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kütahya'da uyuşturucu operasyonu İzle

Kütahya'da uyuşturucu operasyonu İzle

Adliye.

Adli Kontrol Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Irak 

-Şahısların adliyeye getirilmesi.
-Ele geçirilen uyuşturucu.

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya'da 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı. Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan uyuşturucu getirdikleri belirlenen şüphelilerin bulunduğu otomobili takibe aldı. Kütahya-Eskişehir Karayolu 2. OSB Kavşağı yakınlarında durdurulan otomobilde yapılan aramada, aracın tampon kısmına gizlenmiş 500 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi. Araçta bulunan G.K. (28) ile B.A. (33) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen zanlılardan Gökhan K, tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (EFE)
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