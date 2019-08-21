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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kütahya'da uyuşturucu operasyonu:2 kişi tutuklandı

Kütahya'da uyuşturucu operasyonu:2 kişi tutuklandı

ZANLILARIN ADLIYEYE GETIRILMESI

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

Sentetik Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Operasyonu 


- Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente il dışından uyuşturucu getirerek sattıkları öne sürülen O.E. (22) ve E.F.D'yi (30) takibe aldı. Esrar ve sentetik uyuşturucu pazarladıkları öne sürülen şüphelilerin Bahçelievler ve Akkent mahallelerindeki evlerine operasyon düzenleyen ekipler, bu kişileri gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda 35 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar hap ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen O.E. ve E.F.D., "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan cezaevine gönderildi. (HCA-EFE-)
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