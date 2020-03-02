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02 Mart 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kütahya'da trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Kütahya'da trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti

- Olay yerinden görüntüler - Sağlık ekipleri ve polis ekiplerinin olaya müdahalesi - Hayatını kaybeden Fethi Yeşil'in fotoğrafıKÜTAHYA (AA) - Kütahya 'da yolcu treninin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.Makinist S.D. yönetimindeki Kütahya - Tavşanlı seferini yapan yolcu treni, Atatürk Bulvarı'ndaki demir yolundan geçen Fethi Yeşil'e (74) çarptı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yapılan incelemede Yeşil'in, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.Kaza nedeniyle demir yolu yaklaşık 1 saat ulaşıma kapalı kaldı.

Polis Yolcu Treni Polis Ekipleri 

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