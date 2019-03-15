Kütahya'da trafik kazasında yaralanan 2 kedi ve 1 köpek için gece yarısı seferberlik

-Hisarcık Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin açıklamaları

-Yaralı kedilerin nakil aracına konması

-Hayvansever Elif Yıldız Nasuhoğlu'nun açıklamaları



( KÜTAHYA ) KÜTAHYA



- Kütahya’nın Emet ve Hisarcık ilçelerinde trafik kazalarında yaralanan iki kedi ve durumu ağır olan bir köpek gece yarısı İstanbul'dan gelen Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği (SOHAYKO) görevlisi tarafından tedavi için İstanbul’a götürüldü. Yaralı olarak bulunan ve acil tedavisi gereken kediler, Emet ilçesinden hayvansever Elif Yıldız Nasuhoğlu tarafından ’SOHAYKO’ görevlisine teslim edilirken, Hisarcık ilçesinde trafik kazasında ağır yaralan, ilk muayenesinde omuriliğinde ve kalçalarında ağır yarası olan köpek, Hisarcık Belediye Zabıta Ekipleri'nin nakil aracı ile Emet'e getirilip ’SOHAYKO’ derneğinin nakil aracına aktarıldı ve tedavi için saat 23:30 da acil olarak İstanbul'a götürüldü. Kedilerden bir tanesinin çenesinin kırık olduğu, diğer kedinin ise ayağında yarası olduğu öğrenildi. Yaralı köpeği iki gün boyunca boyunca bakarak ’SOHAYKO’ derneğinin gelmesini bekleyen Hisarcık Meslek Yüksekokulu'nun sosyal medya üzerinden kampanya düzenleyerek köpeğin mamasını, temizlik malzemelerini alması ve veterinere götürüp yarasını temizletmeleri takdirle karşılandı. Hisarcık Meslek Yüksekokulu öğrencileri Gizem Taşdemir ve Mustafa Burak Kahraman, yaptıkları açıklamada, ''Köpeğimizi sabah saatlerinde trafik kazası geçirmiş şekilde bulduk. Sağolsun Elif Yıldız Nasuhoğlu ile görüşüp İstanbul ’SOHAYKO’ derneği ile irtibata geçtik. Dernek gelene kadar 2 gün, kendi çabamızla sosyal medyada üzerinden yardım topladık. 2 gün boyunca köpeğimize en iyi şekilde bakmaya çalıştık ve tedavilerini yaptırdık. Daha sonra ’SOHAYKO’ derneğine haber verdik ve tedavi için gidiyor İstanbul'a' dediler. Hayvansever Elif Yıldız Nasuhoğlu, yaptığı açıklamada, ''Trafik kazası geçiren 2 tane kedimizi ve bir köpeğimizi ’SOHAYKO’ Yasin bey aracılığı ile tedavi için İstanbul'a gönderiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz'' dedi.



