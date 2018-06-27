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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kütahya'da trafik kazası: 2'si ağır 4 yaralı Video

Kütahya'da trafik kazası: 2'si ağır 4 yaralı Video

Kaza

Jandarma Trafik Kazası Dikkatsizlik 

-Araç
-Detaylar

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya’da otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır toplam 4 kişi yaralandı. Kaza, Kütahya - Gediz karayolunun 43. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kütahya'dan Gediz ilçesi istikametine giden Osman B. yönetimindeki 01 HC 337 plakalı otomobil, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada araç sürücüsü Osman B. ile annesi Sultan B. (59) kardeşi Ali B. (37) ve yeğeni Ömer Faruk Y. (9) yaralandı. Yaralılardan Osman B. ve annesi Sultan B. itfaiye ekipleri ve jandarmanın yarım saatlik çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarıldı. 112 ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Osman B. ve annesi Sultan B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.
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