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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kütahya'da midibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya'da midibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Olay yerinden detay.

Trafik Kazası Bild 

-Ölen şahıs foto

( KÜTAHYA - HD) KÜTAHYA

- Kütahya'da işçi taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası sonusu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Hasan Hüseyin Kuru yönetimindeki 43 AG 453 plakalı işçi taşıyan midibüs, Yenibosna Mahallesi yakınlarında Mehmet Çakan'ın (58) idaresindeki 43 SH 717 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Çakan olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobildeki Güngör Aktaş (54) yaralandı. Aktaş, 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. (EFE)
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