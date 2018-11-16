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16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Kütahya'da kar yağışı ve sis

Kütahya'da kar yağışı ve sis



: - Karayollarının çalışması - Araçların geçişi - Domaniç ilçesindeki yüksek kesimlerde kar yağışı ve sis, ulaşımı olumsuz yönde etkiliyorKÜTAHYA (AA) - Kütahya 'nın Domaniç ilçesindeki yüksek kesimlerde kar yağışı ve sis, ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor.Alınan bilgiye göre, Domaniç - İnegöl kara yolu Kocayayla mevkisinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı.Kara hazırlıksız yakalanan çok sayıda sürücü, geri dönmek zorunda kaldı. Kar kalınlığı bölgede 10 santimetreyi buldu.Karayolları ekipleri bölgede buzlanmaya karşı çalışma yaparken, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Akalan Kar Yağışı 

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