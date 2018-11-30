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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Kütahya'da kar yağışı Haberi

Kütahya'da kar yağışı Haberi

- Yolda kalan araçlar - Jandarmanın vatandaşlara yardım etmesi - Vatandaşın konuşması - Karayollarının çalışması - Detay görüntü - Domaniç - İnegöl karayolunda buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyorKÜTAHYA (AA) - Kütahya 'nın Domaniç ilçesinde, kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.Alınan bilgiye göre, Domaniç - İnegöl karayolu Kocayayla mevkisinde buzlanma nedeniyle yolda kayan araçlar, zaman zaman ulaşımda aksamalara yol açıyor.Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı bölgede, yağışa hazırlıksız yakalanan çok sayıda sürücü, geri dönmek zorunda kaldı.Karayolları ekipleri bölgede tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürürken, trafik ekipleri sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyarıyor.

Akalan Kar Yağışı 

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