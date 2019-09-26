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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kütahya'da kamyonet kamyona çarptı: 1 ölü

Kütahya'da kamyonet kamyona çarptı: 1 ölü

KAZAYA KARIŞAN ARAÇLAR.

Polis Jandarma Karahisar 

-GÖREVLİLER.
-SÜRÜCÜNÜN AÇIKLAMASI.
-DETAYLAR

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya'da kamyona arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Ali Çoban (42) idaresindeki 03 BM 342 plakalı kamyonet, Kütahya Afyonkarahisar karayolunun 32. kilometresinde aynı yönde seyreden Gazi Cihan yönetimindeki 43 RV 962 plakalı pancar yüklü kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan ve itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücü Çoban'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çoban'ın cesedi, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
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