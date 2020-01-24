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24 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Kütahya’da kaçak 114 adet tuşlu cep telefonu ele geçirildi

Kütahya’da kaçak 114 adet tuşlu cep telefonu ele geçirildi

Kaçak telefonlar

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

Kaçak Cep Telefonu Muhalefet Trol 


- Kütahya'da gümrük kaçağı olduğunu belirlenen 114 adet tuşlu cep telefonu ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Kütahya otogarında M.D. isimli şahsın el valizi kontrolünde, gümrük kaçağı 114 adet tuşlu cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatılırken, cep telefonlarına el konuldu. (EFE-)
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