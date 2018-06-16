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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kütahya'da feci kaza: 4 ölü, 4 yaralı

Kütahya'da feci kaza: 4 ölü, 4 yaralı

Olay yerinden detaylar

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

Bild Karahisar 


- Kütahya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ahmet U. (43) 43 SN 666 yönetimindeki otomobil, Kütahya - Afyonkarahisar kara yolunun 51. kilometresindeki kavşakta, Osman Mercan'ın kullandığı 35 BKZ 43 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki buğday tarlasına devrilen 35 BKZ 43 plakalı otomobildeki aynı aileden Ahmet (55), eşi Ümmü (49), gelini Canan (25) ve torunu Ümmühan Mercan (6) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücüler ile Hacer Uygar ve Nehir Mercan yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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