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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kütahya'da bir genç sokak ortasında sopa ve kemerle böyle dövdü

Kütahya'da bir genç sokak ortasında sopa ve kemerle böyle dövdü

Dayak anları

Polis Hastane Bild Kamera Cep Telefonu 

-Polisin gelmesi

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya'da sokak ortasında çıkan tartışmada bir genç iki kişi tarafından sopa ve kemerle dövüldü. Kavga anı saniye saniye kameraya yansıdı. Olay, Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 genç arasında bilinmeyen nedenden ötürü tartışma çıktı. Sözlü tartışmaya kavgaya dönüştü. Sopa ve kemerin kullanıldığı kavgada bir genci iki kişi dövdü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, duruma müdahale etti. Kavgada yaralanan 2 genç ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sopa ve kemerin kullanıldığı kavga anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile anbean görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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