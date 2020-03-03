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03 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Kütahya'da 'Bahar Kalkanı Harekatı’ için Fetih Suresi okundu

Kütahya'da 'Bahar Kalkanı Harekatı’ için Fetih Suresi okundu

Kur'an-ı Kerim okunması.

Sabah Namazı Sosyal Medya İdlib Rejim 

-Dua.
-Cemeat.
-Müftü'nün açıklaması.

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Türk Silahlı Kuvvetleri’nin İdlib’te rejim güçlerine yönelik düzenlediği 'Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Kütahya'daki tüm camilerde Fetih Suresi okunarak dualar edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçlerine düzenlediği ‘Bahar Kalkanı Harekatı’nın zaferle sonuçlanması için sabah namazından önce il genelindeki tüm camilerde Fetih Suresi okundu. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın sosyal medya hesabından, İdlib’e düzenlenen ‘Bahar Kalkanı Harekatı’ için Fetih Suresi’nin okunacağını duyurmasıyla vatandaşlar, sabah namazında camilerde bir araya geldi. Ulu Camii'nde İdlib’teki Mehmetçik için vatandaşlar ellerini semaya kaldırdı, Kütahya İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar tarafından dualar edildi. Hazırlar, hareket boyunca tüm camilerde Fetih Süresi okunmaya devam edileceğini ifade etti.

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