Kütahya'da aniden bastıran sağanak yağış sele neden oldu

-Vatandaşların açıklaması.

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( KÜTAHYA ) KÜTAHYA



- Kütahya'da aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde aniden başlayan ve bir saat süren sağanak taşkınlara yol açtı. Yüzüncü Yıl Mahallesi'ndeki Kent Ormanı yakınından geçen dere taştı, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı sular altında kaldı. Polis ekipleri, yolu bir süre trafiğe kapattı. Yunus Emre ve Osman Gazi mahalleleriyle Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki bazı ev ve iş yerlerinin alt katlarını su bastı. Kütahya Belediyesine bağlı ekipler, bölgede çalışmalarını sürdürüyor. (EFE)

