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19 Ocak 2020 Pazar günü yayınlandı
Kütahya’da 5 bin 350 adet tarihi eser ele geçirildi

Kütahya’da 5 bin 350 adet tarihi eser ele geçirildi

Polis kamerasından oparasyon anı.

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

Tarım Akalan Gözyaşı Nitelik Hayvan 


- Kütahya’da iki şahsın kiraladıkları apart tarzı dairede tarihi eser niteliği taşıyan 5 bin 350 adet obje ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışma başlatan Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüpheliyi 20 gün boyunca fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmalarda şahısların il ve ilçelerdeki tarihi nitelikteki eserleri toplayıp, kiraladıkları apart tarzı dairede sakladıkları tespit edildi. Şahıslar kaldıkları apart daireden çıkarken kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramalarda tarihi eser niteliği taşıyan 1 adet heykel, 4 bin 219 adet sikke, 580 adet süs eşyası, 10 adet savaş ok ucu, 26 adet insan ve hayvan figürü, 176 adet yüzük, 24 adet bilezik, 57 adet kolye, 17 adet haç, 36 adet savaş/tarım aleti, 60 adet ayna, 24 adet mühür, 7 adet gözyaşı şişesi, 3 adet taş obje, 110 adet toprak testi ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında 2863 SKM suçundan adli işlem başlatıldı.
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