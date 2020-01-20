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20 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kütahya'da 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazası kamerada Haberi

Kütahya'da 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazası kamerada Haberi

Kaza anı

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

Trafik Kazası Kamera 


- Kütahya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası MOBESE kamerası tarafından kaydedildi. Kaza, Evliya Çelebi Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden Mehmet Akif Ersoy Mahalesi'ne istikametine gitmekte olan otomobil, Bahçelievler Mahallesi yönüne gitmek isteyen otomobile çarptı. Kazada, ölen yada yaralanan olmazken her iki araçta da maddi hasar oluştu. Kaza anı MOSEBE kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. (EFE-)
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