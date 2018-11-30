Kütahya'da 14 hafız için icazet merasimi düzenlendi

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-İl müftüsü Hüseyin Hazırların Konuşması

-Diyanet İşleri Başkan Yardımcı Osman Tıraşçı'nın konuşması

-İcazetlerin verilmesi



( KÜTAHYA ) KÜTAHYA



- Kütahya'da eğitimini tamamlayan 14 hafız için icazet töreni düzenlendi.

Kütahya İl Müftülüğü'ne bağlı Kur'an Kursları'nda hafızlığını tamamlayan öğrenciler için Ulu Camii'nde icazet töreni tertiplendi. Törene, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, Kütahya Valisi Ömer Toraman, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, İl Müftü Yardımcıları Mehmet Arslaner, Mehmet Uzunca ve Mustafa Karaman, İstanbul Yeni Camii İmam Hatibi Ferruh Muştuer, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Müftülük Din Hizmetleri ve Eğitimi Şube Müdürü Gürsel Bayram'ın sunuculuğunu yaptığı program, hafızlığını tamamlayan 14 öğrenci, ezbere Kur'an-ı Kerim okuyarak icazet törenlerini gerçekleştirdi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programın açılış konuşmasını İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar yaptı. Hazırlar “Kütahya Kur’an hizmete kendine şiar edinmiş müstesna bir şehirdir. Cumhuriyet döneminde ilk resmi kur’an kursunun açıldığı özel bir şehirdir. İnşallah bu şehir kuran’a olan bu rağbetini, Kuran'a olan bu muhabbetini kıyamet sabahına kadar yetiştirdiği bu talebeleri ve sahip çıktığı bu kursları ile var olmaya devam edecektir.” diye konuştu.

Diyanet işleri başkan yardımcısı Osman Tıraşçı ise “ Kur’an bir nimettir. Eğer biz iman etmemiş İslam dairesine girmemiş olsaydık bugün burada işimiz ne ki. O yüzden bu nimetlerin kadri kıymetlerini bilme, yavrularımızı hafızlığa destekleme, onları maddi manevi ihtiyaçlarını gidermek bu nimete sahip olmanın ve şükretmenin bir tezahürüdür, bir şükrüdür.” dedi.

Hafızlar, protokol mensupları tarafından tebrik edilerek, diploma ve ödülleri takdim edildi.

