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20 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Kütahya'da 10 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi İzle

Kütahya'da 10 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi İzle

Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

Mahrem Akalan Ankesörlü Telefon Trol 

-detaylar

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın(FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, Kütahya'da gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca, 19 Aralık günü FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) askeri mahrem yapılanmasının çözülmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün sözde sorumluları tarafından ankesörlü telefonlardan arandıkları iddia edilen şüphelileri yakalama çalışması başlatıldı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
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