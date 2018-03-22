- Kütahya Belediyesi, engelliler için yaşam merkezi yaptırıyor Haberi

-Katılımcılar.

-Sözleşmenin imzalanması.

-Başkan'ın açıklaması.



( KÜTAHYA ) KÜTAHYA



- Kütahya Belediyesi, engelli vatandaşlara pozitif ayrımcılık yaparak, desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Kütahya Belediyesi ile GÜRİŞ inşaat arasında Yamantürk Engelsiz Yaşam Merkezi yapım işi ile ilgili işbirliği protokolü imzalandı. Engelli hemşehrilerinin sıkıntılarını ortadan kaldırmak adına çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Bizler Kütahya Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımıza hizmet etmek, onlar için yaşam alanlarını kolaylaştırmak, caddelerde, sokaklarda tüm kamu kurumlarında rahat bir şekilde işlerini görebilmeleri noktasında düzenlemeler yapıyoruz. Dernek başkanlarımız ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunduk. Şuan itibariyle Kütahya’da tüm derneklerimiz kendi imkanları ile Belediyemizin belli bir bölümünde hizmet etmeye kendi üyelerine yardım etmeye çalışıyorlar, ya da Belediyemizin göstermiş olduğu kendi imkanlarıyla farklı bürolarda faaliyetlerini sürdürüyorlar. Fakat bu bürolar onların yaşam alanlarını ve çalışmalarını ortaya koyabilecekleri imkana sahip değil. Bizde bu sıkıntıları ortadan kaldırmak ve söz konusu derneklerimizi tek çatı altında toplama kararı aldık. Bir çatı altında toplarken de sıradan bir yer olmasını istemedik, engelli vatandaşlarımızın rahat bir şekilde parklardan da faydalanabilmeleri aynı zamanda merkeze biraz daha yakın olması amacıyla şuan Kent Park olarak kullandığımız alanı tespit ettik. Bilindiği üzere Kapalı Spor Salonu'nun, Gençlik Merkezinin, Evlendirme Dairesi'nin ve Yüzme Havuzu inşaatının devam ettiği böyle bir alanda oluşmasının uygun olabileceğini düşündük. Kütahya Kentpark 'ta bulunan Engelsiz Yaşam Ofisi toplam 2 bin metrekare zemin artı 2 katlı bir yapıdır.Zemin ve birinci kat engelsiz yaşam ofisi olarak kullanılıp, ikinci kat kent konseyi kullanımına ayrılmıştır" dedi.

Kütahya Belediyesi Sosyal Tesisleri Vip Salonunda düzenlenen işbirliği protokolüne, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Arık, Kent Konseyi Başkanı Zekeriya Dağcı ve üyeleri, Beyazay Derneği üyeleri, Altı Nokta Körler Derneği üyeleri, Kütahya Engelliler Zafer Kulübü Derneği, Sakatlar Derneği, Otizm Derneği üyeleri, MS Epilepsi üyeleri, Yaşam Derneği üyeleri, Şizofrenle Yaşam Derneği üyeleri, İşitme Engelliler Derneği üyeleri ve Yüklenici firma yetkilileri katıldı.

(EFE)

